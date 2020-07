Montag, 06. Juli 2020

Entlassungsfeiern für 107 Schüler der Oberschule Holzminden

Gemeinsam mit einer Begleitperson saßen die Schüler in der Aula. Fotos: OBS Holzminden

Holzminden. In der Oberschule Holzminden gab es in der letzten Woche Abschlusszeugnisse – wie derzeit überall natürlich unter strengen, coronagerechten Hygienemaßnahmen. Zunächst wurde am Donnerstag der zehnte Jahrgang des Realschulzweiges in feierlichem Rahmen entlassen. Am Freitag folgten der neunte und der zehnte Jahrgang des Hauptschulzweiges. Durch die Begrenzung der Personenanzahl wurden an beiden Tagen jeweils drei Klassen einzeln verabschiedet. Mit einer Begleitung saßen die Schüler in der geschmückten Aula.

Insgesamt wurden 107 Schülern entlassen, davon erhielten 28 den Erweiterten Realschulabschluss, 39 den Realschulabschluss, zehn den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 26 den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und vier ein Abgangszeugnis. Die Kollegen der Oberschule Holzminden gratulieren und wünschen den Absolventen alles Gute für den weiteren Weg.

