Montag, 07. September 2020

Entscheidung zum Karneval in Lauenförde wird im November getroffen

Einen Kampf um das Rathaus in Lauenförde wie am 11. November 2019 wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: ap

Lauenförde. „Weserbrücke helau, wir stürmen das Rathaus.“ Dieser Schlachtruf wird am 11. November dieses Jahres am Lauenförder Rathaus nicht zu hören sein. „Das steht schon mal fest, einen Rathaussturm, mit dem die närrische Zeit in Lauenförde und Beverungen beginnt, wird in es diesem Jahr aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht geben“, sagt Friedhelm Dierkes, Präsident des Carnevalvereins Weserbrücke (CVWB). Und auch die Proklamation des neuen Prinzenpaares, die ebenfalls am 11. November stattfindet, ist abgesagt, ergänzt Dierkes. (fhm)

