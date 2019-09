Montag, 23. September 2019

Entspannte Lage bei Thomas Cook in Holzminden

Erstmal abwarten heißt es beim Holzmindener Thomas Cook. Foto: ap

Kreis Holzminden. „Es ist noch nichts entschieden“ – das sagt die Holzmindener Thomas Cook-Reisebüroinhaberin Anja Schröder im TAH-Interview. Während der britische Reiseunternehmer Thomas Cook am Montagmorgen seine Insolvenz bekanntgegeben hat, sind rund 140.000 Urlauber in diesen Tagen mit dem Reiseveranstalter unterwegs. Anja Schröder bleibt entspannt, denn Condor fliege weiterhin ganz normal. „Von Hannover sind alle befördert worden.“ Das bestätigt auch Reisebüroinhaberin von Touristik Van Balen, Susanne Rustenbach, aus Stadtoldendorf gegenüber dem TAH: „Bisher gibt es keine Einschränkungen für unsere Reisegäste.“ Und solange die deutschen Töchter von Thomas Cook – wie Neckermann, Öger Tours, Bucher Last-Minute – noch keine Insolvenz gemeldet hätten, gibt es auch keine Folgen für ihre Reisegäste. „Das einzige, was man momentan machen kann, ist mit den Kunden sprechen und sie aufklären“, sagt Anja Schröder. (ap)

