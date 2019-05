Donnerstag, 23. Mai 2019

Entstehende Strandbar hat das Hochwasser „voll erwischt“

Das derzeitige Hochwasser verzögert eine schnelle Eröffnung der Strandbar. Foto: fhm

Holzminden. Chillen mit einem Cocktail im Liegestuhl direkt an der Weser – eine verlockende Vorstellung. Doch aus der Eröffnung einer Strandbar in den Weserwiesen in Höhe des Jobcenters in Holzminden am Himmelfahrtstag wird nichts. Der TAH hatte am Sonnabend über die Absichten von Frank Steinhof berichtet, hier die Strandbar „Liebesblick“ zu eröffnen. Steinhof betreibt auch die Tanzbar „Alte Liebe“ unter dem Café Lücke. Nun teilt er mit: „Leider hat uns das Hochwasser voll erwischt. Der halbe Platz steht unter Wasser, und das Grundwasser hat den kompletten Platz aufgeweicht.“ Auch mit Blick auf die Wetterprognose für die kommende Woche habe er sich entschlossen, die Eröffnung auf Juni zu verschieben. Einen anderen Grund gebe es nicht. Es solle gutes Wetter sein, alles andere mache keinen Sinn. Steinhof schließt einen Pachtvertrag mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Hann. Münden und hat für seine Strandbar einen Bauantrag gestellt. Alle Fragen bezüglich der landwirtschaftlichen Vornutzung der Wiese seien geklärt (der bisherige Nutzer hatte sich gegenüber dem TAH von den Plänen nicht informiert gezeigt). Die Strandbar soll in den Sommermonaten an den Wochenenden öffnen. Den Termin für die Opening Party will der Betreiber kurzfristig mitteilen. Und dann soll endlich gechillt werden. (spe)