Donnerstag, 14. Juni 2018

Entwarnung: Keine Bombe auf dem Spielplatz gefunden

Spezialfirma aus Celle kann Sondierungsarbeiten in den Holzmindener Teichanlagen schnell beenden.

Holzminden. Es ist eine Nachricht, die aufatmen lässt: Die Spezialfirma aus Celle, die am Donnerstag den Spielplatz in den Holzmindener Teichanlagen nach einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg absucht, kann ihre Arbeit schnell beenden und Entwarnung geben: „Wir haben keine Kampfmittel gefunden“, erklärt der Leiter des dreiköpfigen Teams mittags im Gespräch mit dem TAH. Die Stadt hatte das Unternehmen Kampfmittelbergung Schollenberg mit Sondierungsarbeiten betraut, nachdem das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung im Bereich des Spielplatzes Bodenverfärbungen festgestellt und aus Sicherheitsgründen eine Sondierung des Geländes empfohlen hatte. Die Stadt will die Teichanlagen und den Spielplatz umgestalten.

Aufatmen werden nach dieser Meldung vor allem die, die sich noch sehr gut an den 17. Mai 2011 erinnern können. Damals war morgens bei Bauarbeiten ein Bagger auf eine Fliegerbombe gestoßen... (bs)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im TAH vom 15. Juni 2018