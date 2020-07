Samstag, 18. Juli 2020

Erbauer der Janke-Orgel prüft seine Orgel in Holzminden

Der Erbauer der Orgel in der Lutherkirche Rudolf Janke. Foto: Luthergemeinde

Holzminden . Dieser Besuch war etwas ganz Besonderes: Der renommierte Orgelbauer Rudolf Janke (geboren 1930 in Göttingen), war zu Gast in Holzminden. Und setzte sich an die große Orgel in der Lutherkirche, die er selbst 1969 fertiggestellt hat. 1962 hatte der Kirchenvorstand der Luthergemeinde beschlossen, eine neue Orgel zu finanzieren. Die bisherige Orgel war klein und von minderer Qualität. Die neue Orgel wurde zu einem Schmuckstück ihrer Zeit.

