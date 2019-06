Mittwoch, 05. Juni 2019

Erdbeereis und Cappuccino im Bus

Hermann Knopf macht aus einem Gelenkbus ein rollendes Eiscafé. Foto: fhm

Scharfoldendorf. So mancher hat im Vorbeifahren bei „Tinis Imbiss“ in Scharfoldendorf zweimal hingeschaut. „Steht da wirklich ein Bus im Gras?“ Ja, da steht ein Bus. Bis vor wenigen Monaten fuhr das 20 Meter lange Fahrzeug im Linienvekehr in Gütersloh, insgesamt 960.000 Kilometer hat es auf seinem Tacho stehen. Dann wurde es ausgemustert und von den Verkehrsbetrieben in der ostwestfälischen Stadt zum Kauf angeboten. „Da habe ich zugeschlagen“, sagt Hermann Knopf, „das war eine tolle Gelegenheit.“ Eine Gelegenheit, einen ganz besonderen Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Aus einem großen Bus ein rollendes Eiscafé zu machen. Los geht es am Freitag. (fhm)

