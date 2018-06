Donnerstag, 14. Juni 2018

Erfolg für den TC Jahn Hehlen

Die erfolgreichen Turner des TC Jahn Hehlen mit Dirk Lienig.

Hehlen. Im Verlauf seiner Geschichte errang der TC Jahn Hehlen zum fünften Mal einen Niedersächsischen Landesmeister im Gerätturnsechskampf. Nach Torsten Pretschner, Dennis Dorkowski, Rene Kluge und Jasper Krautzig gelang es dem gerade einmal sieben Jahre alten Mika Schelenz, diesen ganz besonderen Sieg zu erzielen.Mika qualifizierte sich als bester Turner des Turnbezirks Hannover zur Landesmeisterschaft. Der in Klein Berkel wohnende Junge galt noch während der Einturnzeit als Nervenbündel. Seine erste Übung hatte er am Reck zu absolvieren. Hier trat er als einziger am Hochreck an und präsentierte dort „Kippe, Umschwung, Unterschwung“. Mit 14,00 von 16 möglichen Punkten erreichte er hier in der Einzelwertung einen Sieg.

