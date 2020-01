Freitag, 03. Januar 2020

Erfolgreiche Gurtprüfungen und ein tränenreicher Abschied

Anke Jünnemann (mit Blumen) wurde als Fachwartin verabschiedet. Links neben ihr steht Saskia Anders, rechts Anja Haas.

Stadtoldendorf. Die Ju-Jutsu-Abteilung des TV Stadtoldendorf hatte zum zweitägigen Prüfungsmarathon eingeladen, an deren Ende die Gurtprüfungen, aber auch ein schmerzlicher Abschied standen. Fachwartin Anke Jünnemann hat ihr Amt in jüngere Hände gegeben. Sie hat 2.000 angefangen die Trainer der Anfängergruppe zu unterstützen, wurde 2003 stellvertretende Fachwartin und hat seit sieben Jahren die Abteilung als Fachwartin geleitet. Zum Jahreswechsel gibt sie nun das Amt in jüngere Hände. In einer kleinen Rede ließ ihre Stellvertreterin Saskia Anders die Zeit nochmal Revue passieren und überreichte im Namen der ganzen Abteilung als Dankeschön eine Fahrradtasche, die mit allerlei gesunden Proviant und einem Ju-Jutsu-Maskottchen gefüllt war.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 04.01.20