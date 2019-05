Donnerstag, 02. Mai 2019

Erfolgreicher Transfer zwischen den Generationen

Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer die Ausführungen zur Unternehmensnachfolge. Foto: Innovationsnetzwerk

Fürstenberg. Wie ein erfolgreiches Familienunternehmen entstehen, wachsen und an die nächste Generation übergeben werden kann, berichteten Gudrun und Werner Baensch von der der Ölmühle Solling beim Gründungs-/Nachfolge-Meetup Holzminden-Höxter in den Räumlichkeiten des „Glücksmomente“ in Fürstenberg.

Die Veranstaltung wurde ausgerichtet vom Innovationsnetzwerk Holzminden-Höxter, der Wirtschaftsförderung Holzminden, der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Holzminden und den Wirtschaftsjunioren Holzminden – unterstützt vom SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC) und Startup Göttingen.

