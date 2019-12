Sonntag, 29. Dezember 2019

Ergebnis der Kadersichtung bei den Ju-Jutsuka ist positiv

Von links: Rico Haas, Trainerin Anja Haas und Melanie Reimers. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Zum 23. und letzten X-Mas-Turnier in Oldenburg trafen sich 287 Kämpfer aus 44 Vereinen aus Deutschland, den Niederlanden und Dänemark. Darunter auch Melanie Reimers und Rico Haas vom TV 87 Stadtoldendorf. Zuerst kämpfte Melanie Reimers in der Klasse U14 (bis 48 kg). Wie immer ging Melanie offensiv in ihre Kämpfe rein. Doch die erste Gegnerin aus den Niederlanden war so stark, dass sie Melanie mit Vollippon besiegte. Beim zweiten Kampf, gegen eine Kämpferin ebenfalls aus den Niederlanden, konnte sich Melanie zuerst den Ippon in Part 1 holen. Danach gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.12.2019.