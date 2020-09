Mittwoch, 09. September 2020

Erhitzte Gemüter in Bürgerversammlung zum Atommüll-Zwischenlager Würgassen

BI-Gründer Dirk Wilhelm (stehend) nahm die Argumente der BGZ regelrecht „auseinander“. Foto: bk

Lauenförde. Es ist ein vieldiskutiertes und umstrittenes Thema: Das geplante Atommüll-Zwischenlager Würgassen. Am Dienstagabend fand hierzu nun, unter entsprechenden Hygienevorkehrungen, eine Bürgerversammlung in der Turnhalle Lauenförde statt. Viele Menschen waren gekommen. Der Lauenförder Bürgermeister, Werner Tyrasa, moderierte durch den Abend. Er erteilte zunächst Christian Möbius und Dr. Heinz-Walter Drotleff, den zwei Vertretern der Bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), das Wort.

Möbius erläuterte ausführlich das Verfahren, das schließlich zur Standortwahl Würgassen führte. Demnach wurde ein Gebiet mit ausreichend großer Fläche und Gleisanbindung gesucht. Ebenso habe die geringe Entfernung zum Schacht Konrad bei Salzgitter eine zentrale Rolle gespielt. Schließlich waren noch die Beschaffenheit des Geländes und das Vorhandensein eines Güterverkehrsgleises Kriterien. Von allen möglichen Standorten erfülle Würgassen die Kriterien am optimalsten, erklärte Möbius. Außerdem weise das Öko-Institut Würgassen als geeignetsten Standort aus und bestätige damit die Entscheidung der BGZ.

Als nächster Redner war Dirk Wilhelm an der Reihe. Er ist Gründer der Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck“, die mittlerweile ein gemeinnütziger Verein ist. Wilhelm hat eine Petition gestartet, die bis heute fast 9.000 Unterschriften sammeln konnte. „Es gibt keine Transparenz. Von Anfang an nicht. Die Informationspolitik des Bundesumweltministeriums und der BGZ sind desaströs“, so Wilhelm. Er forderte den sofortigen Stopp der Arbeiten und eine Neubewertung des Standortes. Wilhelm nahm das Projekt im Folgenden argumentativ regelrecht „auseinander“. (bk)

