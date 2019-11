Montag, 11. November 2019

Erinnerungstafel am jüdischen Friedhof Beukampsborn in Holzminden eingeweiht

Klaus Kieckbusch gab Erläuterungen zum jüdischen Friedhof und zu jüdischen Bürgern Holzmindens. Foto: spe

Holzminden. Sie ist eine von drei neuen Infotafeln, die auf Beschluss der Holzmindener Stadtpolitik aufgestellt wurden – weitere sollen folgen –, und sie wurde am Jahrestag der Pogromnacht offiziell übergeben. Rund 35 Menschen waren zusammengekommen, darunter Gabi Schleyer, Nachkomme einer jüdischen Familie aus Holzminden. Am alten jüdischen Friedhof am Beukampsborn informiert die Tafel, aufgesetzt auf eine Stele aus Cortenstahl, über die Besonderheit dieses unscheinbaren Ortes. Ähnliche Tafeln sind am Standort des Internierungslagers aus dem Ersten Weltkrieg an der Einbecker Straße und auf dem Thingplatz am Stadtpark installiert worden.

Marlies Linnemann, stellvertretende Ratsvorsitzende, begrüßte die Teilnehmenden, erläuterte die Absicht, Geschichte wachzurufen an Orten, „an denen man Geschichte nicht mehr ablesen kann“. Diese Tafel gerade an diesem Tag einzuweihen, sei wichtig gewesen um zu sagen: „Nein, das wollen wir nicht mehr, das darf nie wieder passieren.“ (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 12. November