Sonntag, 23. August 2020

Erlebniswelt alter Steinbruch Lüchtringen

Godehard Christoph (von links), Werner Harten und Josef Christoph bei Arbeiten am Fundament der Behauhütte.Foto: Manfred Linnenberg

Lüchtringen. Gerade hat die Arbeitsgruppe der Dorfgemeinschaft die Arbeiten für das Begrüßungsschild am Heuweg abgeschlossen, da wird das nächste Projekt in Angriff genommen. Im Steinbruch am Sportplatz wollen die fleißigen Helfer unter anderem eine Behauhütte errichten.

Ende 2019 trafen sich Vertreter der Stadtverwaltung Höxter, der Lüchtringer Ortsheimatpfleger Erwin Winkler, Burkhard Schwiete, Karl Beverungen und Godehard Christoph. Es ging um die Projekte Lückenschluss an der Weserpromenade in Lüchtringen und Gestaltung am Grillplatz im alten Steinbruch. Karl Beverungen übernahm die Planung und Kostenermittlung für den Lückenschluss und Godehard Christoph für das Projekt im Steinbruch. Die mit diesen Unterlagen gestellten Anträge beim Land NRW auf Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm hatten Erfolg. Bewilligt wurden 40.000 Euro für die „Umgestaltung des öffentlichen Raums am Weserufer“ und 18.000 Euro für die Erlebniswelt alter Steinbruch.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 24.08.2020