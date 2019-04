Montag, 29. April 2019

Erlebniswelt Düfte und Aromen: Plädoyer für Mut zum großen Denken

Ursula Dworak (vorn) von Museoconsult stellte die Machbarkeits- und Konzeptstudie vor. Foto: spe

Holzminden. Es könnte der große Leuchtturm für die Stadt Holzminden werden, 16 Jahre nach Marketingstart als „Stadt der Düfte und Aromen“, jenes Alleinstellungsmerkmal, das sich Touristiker erträumen und Besuchermassen in die Stadt zieht. Die interaktive Erlebnis- und Wissenswelt Düfte und Aromen Holzminden kann bald schon Realität sein, wenn die Stadt den Mut aufbringt, jetzt groß zu denken. Die von der Bürgerstiftung in Auftrag gegebene Machbarkeits- und Konzeptstudie kommt zu dem positiven Ergebnis, dass die im Konzept bereits ausgearbeitete Idee mit hohem Identifikationscharakter ein großer touristischer Wurf werden kann. Aber die Realisation und erst Recht der Betrieb über 15 bis 20 Jahre hinweg werden viel Geld kosten. Die Entscheidung, diese Kosten aufzubringen und das ehrgeizige Millionen-Projekt auf den Weg zu bringen, kann dem Stadtrat niemand abnehmen. Und er muss sie schnell treffen, denn das Förderszenario ist günstig wie nie, die Chance auf eine bis zu 70-prozentige Förderung über die NBank erscheint gerade maßgeschneidert. Dabei sind viele Fragen noch offen, zum Beispiel nach der Rolle von Symrise als Unterstützer und möglicher Mitfinanzierer. Erstmals im politischen Raum wurde das Großprojekt am Montag im städtischen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen diskutiert – pro und contra, mit Appellen und Warnungen. Ursula Dworak, Geschäftsführerin der mit der Studie beauftragten Firma Museoconsult, stellte die Untersuchung und ihre Ergebnisse vor. Sie sprach von einem Projekt „mit nationaler Strahlkraft“ und hielt ein Plädoyer, die Stadt möge die Chance dazu ergreifen. (spe)