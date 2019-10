Montag, 07. Oktober 2019

Erlebniswelt Holzminden: Verwaltungsausschuss vergibt Architektenleistungen

Die Projektgruppe hat sich dafür ausgesprochen, auf diesem Grundstück in der Oberen Straße die Erlebniswelt zu bauen. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Die von der Bürgerstiftung Holzminden initiierte Projektgruppe, die die Realisierung der Erlebniswelt Düfte und Aromen begleiten soll, hat letzte Woche getagt und weitere planungsrelevante Details vorbereitet. Unter anderem soll sie sich für das brach liegende Grundstück am Weserende der Oberen Straße als Standort der Erlebniswelt ausgesprochen haben und nicht für den Duftgarten am Weserkai, der Eigentum der Stadt ist. Das Grundstück in der Oberen Straße ist Eigentum eines Holzmindener Maklers und müsste von der Stadt vor einer Bebauung angekauft werden – eine politische Entscheidung. Für die mögliche spätere Förderung des Projekts über die NBank ist es erforderlich, dass das Baugrundstück der Stadt gehört.

Ferner wurden bei der Zusammenkunft sieben Angebote von Architekturbüros gesichtet, die das Büro MuseoConsult vorgeprüft hatte. Der Verwaltungsausschuss, der nichtöffentlich tagt, soll in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Oktober, die Vergabe von Architektenleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 3 für den Bau der Erlebnis- und Wissenswelt Düfte und Aromen beschließen, die bis Ende dieses Jahres erbracht sein müssen. Auch ein Holzmindener Architekturbüro hat seinen Hut in den Ring geworfen. (spe)

