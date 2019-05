Montag, 20. Mai 2019

Erlebniswelt von der Tagesordnung gestrichen...

So könnte die Erlebniswelt aussehen. Animation: Museoconsult

Holzminden. Die Tagesordnung für die Stadtratssitzung am Dienstag, 21. Mai, um 17 Uhr im Holzmindener Ratssitzungssaal ist um einen Tagesordnungspunkt kürzer geworden. Die Beratung über die Machbarkeits- und Konzeptstudie „Düfte und Aromen für die Welt“ ist gestrichen worden. Das hat der Verwaltungsausschuss der Stadt so entschieden und das Thema in die Fachausschüsse verwiesen. Die Holzmindener Bürgerstiftung hatte eine Studie zu dieser Erlebniswelt, die in einem Neubau am Holzmindener Weserkai entstehen soll, initiiert und sich noch im Mai einen Ratsbeschluss dazu erwünscht. Eine schnelle Entscheidung wäre im Sinne der Bürgerstiftung, damit noch in diesem Jahr die Föedermittelanträge gestellt werden können. Die Erlebniswelt Düfte und Aromen könnte mit bis zu 70 Prozent gefördert werden, allerdings nur, wenn sie bis Ende Juni 2022 fertiggestellt und bis Ende September 2022 auch alle Leistungen abgerechnet sind. (bs)