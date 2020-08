Montag, 10. August 2020

Ermittlungen vor Ort laufen noch

Die Polizei hat ihre Ermittlungen im Inneren der ehemaligen Gaststätte noch nicht abgeschlossen. Foto: Archiv/ue

Lenne. Am Montag standen erneut Polizeifahrzeuge vor dem „Kammerkrug“ in Lenne. Dort hatten Polizei und Zoll ja am vergangenen Dienstag eine Marihuana-Plantage „ausgehoben“ mit Pflanzen im Wert von circa 500.000 Euro. Die Polizei bestätigte auf Anfrage des TAH, dass die Ermittlungen vor Ort weiter andauern. Und zwar voraussichtlich vorerst bis Mittwoch, 12. August. (rei)