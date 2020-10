Montag, 26. Oktober 2020

Erneut Protestkundgebung der Seebrücke Holzminden

Diesmal mahnte das Aktionsbündnis Seebrücke mit einem Schlauchboot in der Holzmindener Innenstadt. Fotos: bs

Holzminden. Das Aktionsbündnis Seebrücke Holzminden ist weiter laut und präsent: Am Sonnabend, in der Oberen Straße in Holzminden, stehen diesmal ein Schlauchboot und Kreuze, an denen die Schicksale von Flüchtlingen zu lesen sind. Wieder greift auch Sabine Golczyk, Kreistagsabgeordnete der Linken, zu Mikrofon. „Es müssen sofort – also unverzüglich – so viele Menschen wie möglich aus den Lagern nach Europa geholt werden. Und da die EU nicht handelt, müssen wir halt voranschreiten“, fordert sie. Gemeinsam mit den Grünen will sie deshalb im Kreistag, der am Montag um 16 Uhr in der Stadthalle tagt, den Druck erhöhen auf den Landkreis, der sich zum „Sicheren Hafen“ erklärt hat. Die Gruppe bringt einen entsprechenden Eilantrag ein. Die Sippschaft Holzminden, die die Aktion in der Fußgängerzone gemeinsam mit dem Bündnis organisiert hat, sammelt parallel dazu Unterschriften für eine Petition. Das Ziel: Das zurzeit leer stehende Jugendfreizeitheim in Fürstenberg für die Aufnahme von Flüchtlingen zu nutzen. (bs)

