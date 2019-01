Mittwoch, 02. Januar 2019

Erneut Zigarettenautomaten gesprengt

Weserbergland. In der Zeit vom 31. Dezember bis zum 2. Januar wurden durch unbekannte Täter insgesamt drei Zigarettenautomaten gesprengt. Die erste Tat ereignete sich an Silvester in Hemmendorf. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr. Durch die Wucht der Detonation wurde der Automat aus der Wand gerissen. Die Täter trugen den Automaten vom Tatort weg und warfen ihn in einen angrenzenden Bach, wo er später aufgefunden wurde. Aufgrund des Gewichtes des Automaten muss von mehreren Tätern ausgegangen werden. Am Mittwochmorgen, 2. Januar, wurden zwei weitere Zigarettenautomatensprengungen festgestellt. Gegen 5.10 Uhr entdeckte ein Zeitungsausträger einen aufgesprengten Automaten an der Hilligsfelder Straße in Groß Hilligsfeld. Der 56 Jahre alte Mann aus Hameln rief die Polizei. Während der Sachverhaltsaufnahme teilte ein Anwohner den Beamten mit, dass er gegen 4.15 Uhr einen lauten Knall gehört habe. Der 22-Jährige sei dabei jedoch von Silvesterböllern ausgegangen. Somit dürfte die Sprengung bereits eine Stunde vor der Entdeckung der Tat stattgefunden haben. Um 6.06 Uhr entdeckte eine 48 Jahre alte Frau aus einem Ortsteil von Emmerthal einen weiteren aufgesprengten Zigarettenautomaten an der SB Waschanlage in Emmerthal. Täter befanden sich nicht mehr vor Ort. Angaben zum Tatzeitraum liegen hier nicht vor. In allen Fällen steht die Höhe des Diebesgutes noch nicht fest. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05151/933-327 (für die Sprengungen in Emmerthal und Groß Hilligsfeld), oder Telefon 05042/9331-162 (Sprengung in Hemmendorf) zu melden.