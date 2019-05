Montag, 27. Mai 2019

Ernie und Bert gehen shoppen

Der Prozess wurde vor dem Landgericht Paderborn verhandelt. Foto: tah

Höxter/Paderborn. Sie hatten akut keine Kohle, aber eine Idee, dem abzuhelfen. Nur war die Idee angesichts der Beute von 430 Euro auch nicht viel wert. Zwei Höxteraner hatten jetzt vor dem Landgericht Paderborn Glück: Sie waren noch zu jung für die ganz große Keule von Justizia. Aber die Jugendstrafen für den Spielhallen-Überfall sind auch nicht von Pappe. Da sitzen sie, zwei junge Burschen, nennen wir sie angesichts ihrer unterschiedlichen, aber allgemein bekannten Haartracht Ernie und Bert. Ernie (20) ist der weinerlichere von beiden, lässt sich von seiner Mutter noch eine Packung Papiertaschentücher zur Anklagebank reichen, bevor der Prozess vor der Jugendkammer losgeht. Bert (16) braucht keine Tempos: Er ist – um den Schulsozialarbeiter zu zitieren, der ihn ziemlich gut kennt – berechnend. Um beide nachhaltig furchterregend zu finden, muss man ihnen nachts um 1 Uhr begegnen, und zwar nicht in der Sesamstraße, sondern in der Höxteraner Innenstadt, als 58 Jahre alte Aufsicht in einer Spielhalle. (up)

