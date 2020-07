Sonntag, 12. Juli 2020

Ernte-Saison im Weserbergland beginnt in wenigen Tagen

Spielt das Wetter mit, beginnt in den nächsten Tagen die Ernte im Weserbergland.

Kreis Holzminden. Die Wasserspeicher im Land konnten in den vergangenen Tagen wieder etwas an Boden gut machen. Nach einer an haltenden Trockenperiode im ersten Halbjahr mit nur teils gelegentlichen Regenschauern konnte sich die Vegetation nun sichtbar erholen und ist vielerorts in ein neues, kräftiges Grün getaucht. Anders sieht es auf den Getreidefeldern aus. Hier bestimmt inzwischen ein leuchtendes Gold. Und dieses verrät: die Getreide-Ernte im Kreis Holzminden steht unmittelbar in den Startlöchern.

