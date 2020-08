Mittwoch, 19. August 2020

Ernteidylle auf dem Horstberg bei Holzminden

Ernte wie in den 70er Jahren im August 2020. Foto: spe

Holzminden. Es ist ein heißer Augusttag, die Sonne geht bald unter, es duftet nach Getreide und ins Ohr dringt das sonore Trommeln eines Mähdreschers. Auf dem Abendspaziergang über den Horstberg, über den letzten Häusern Holzmindens, werden wir mit Auge, Ohr und Nase Zeuge einer Getreideernte und fühlen uns zurückversetzt in die Kindheit. Es ist ein archaischer Anblick, der etwas Beruhigendes hat: Über das Feld arbeitet sich ein landwirtschaftlicher Oldtimer, ein Schätzchen Baujahr 1977, wie die Nachfrage ergibt. Der Fahrer sitzt nicht in einer klimatisierten Kabine, sondern im Freien. Für ihn ist es eine staubige Angelegenheit und sicher harte Arbeit. Und doch möchte man in diesem Moment an seiner Stelle sein und genau auf diese Art in den Sonnenuntergang schnauben. (spe)