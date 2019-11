Mittwoch, 20. November 2019

Erschließungskosten bis zu 77 Euro pro Quadratmeter in Holzminden?

Zu Beginn der Ratssitzung meldete sich stellvertretend für die Grundstückseigentümer im Baugebiet Liethstraße Pascal Sager zu Wort. Foto: spe

Holzminden. Die bauwilligen Grundstückseigentümer im Holzmindener Neubaugebiet Liethstraße werden ungeduldig. Die zumeist jungen Familien warten seit Monaten darauf, endlich starten zu können mit dem Bau ihrer neuen Eigenheime. Doch die Erschließung lässt weiter auf sich warten. Straßen sind noch nicht gebaut, die meisten Grundstücke noch nicht erreichbar, geschweige denn angeschlossen an das Ver- und Entsorgungsnetz. Auch die Arbeiten zum Bau des Regenrückhaltebeckens haben noch nicht begonnen. Unterdessen laufen den Bauherren die Kosten davon – und der Traum vom Eigenheim wird teurer und teurer. In ihrer Not wenden sie sich mit immer wieder neuen und alten Fragen an die Bauabteilung der Stadt und melden sich mit inzwischen steter Regelmäßigkeit in Fachausschuss oder Ratssitzung zu Wort – so wie am Dienstag Pascal Sager.

Er fragte nach dem Status der Erschließung: „Wann ist mit dem Baubeginn zu rechnen und ist das Ende abzusehen?“ Ob der Bau des Regenrückhaltebeckens, der zuerst erfolgen soll, auch parallel mit den Erschließungsarbeiten laufen könne, wollte Sager wissen. Habe man den Bauwilligen als Erschließungskosten zu Beginn einen indikativen Wert von 45 Euro pro Quadratmeter genannt, hätten sie jetzt mit „mindestens 60 Euro, wahrscheinlich bis zu 77 Euro pro Quadratmeter“ zu rechnen. Das sei eine Erhöhung von 70 Prozent, empörte sich der junge Mann. (spe)

