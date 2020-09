Donnerstag, 03. September 2020

Erst das Konzept, dann die Möblierung für Holzmindens Innenstadt

In der Fußgängerzone Obere Straße wünschen sich Bürger weitere Spielgeräte für Kinder. Das ergab die TAH-Umfrage. Fotos: spe

Holzminden. Zwei Anträge hat die WIR/GFH//UWG-Gruppe im Rat der Stadt Holzminden eingebracht, die beide im Ausschuss für Innenstadtentwicklung zum Thema wurden: Zum einen sollte die Verwaltung aufgefordert werden, weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt zu prüfen und einzurichten. Zum anderen sollte sie ein „Spielgerät mit multifunktionaler Nutzung für einen geeigneten Platz in der Oberen Straße zwischen Stadtbücherei und Kreuzung Oberbachstraße auswählen und dort installieren“. In beiden Fällen sollten die Kosten ermittelt und in den Haushalt 2021 eingestellt werden. Bezug nimmt insbesondere der Antrag, ein weiteres Spielgerät aufzustellen, auf die Wünsche von TAH-Lesern, die die TAH-Redaktion dem Bürgermeister überreicht hat (der TAH berichtete). Doch jetzt soll erst ein Konzept her. (spe)

