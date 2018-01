Mittwoch, 17. Januar 2018

Erst Gewitter, dann Schnee, dann Sturm

Maggy und Molly haben sichtlich Spaß im Schnee.

Kreis Holzminden. Erst ein Gewitter mitten im Winter, dann Neuschnee im Solling und bald noch ein schwerer Sturm: Die Wetterlage im Landkreis Holzminden erweist sich in diesen Tagen als sehr turbulent. Ein Gewitter mit Blitzen und lautem Donnergrollen hat in der Nacht zu Mittwoch viele Kreis-Holzmindener aus dem Schlaf geholt. Auch TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke, der in Silberborn eine eigene Wetterstation unterhält und seit Jahren das Wettergeschehen in der Region verfolgt, ist überrascht. „Das habe ich in dieser Form zu dieser Jahreszeit auch noch nicht erlebt.“ Vor allem die kräftigen Blitze über dem Holzmindener Stadtgebiet haben ihn beeindruckt. Und dazu der Schneefall. Während im flachen Bereich Holzminden und Bevern von einer nennenswerten Schneedecke nicht die Rede sein konnte, sah die Welt in den höheren Lagen schon ganz anders aus. In Neuhaus bildete sich eine Schneedecke von etwa acht Zentimetern, in Silberborn und am Hochmoor Mecklenbruch sogar mehr als zehn. Und bei einem Dauerfrost von minus 0,5 Grad bildete der Schnee gestern schöne Bedingungen für Spaziergänger und Rodler. (nig)

