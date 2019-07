Montag, 08. Juli 2019

Erst in Holzminden, dann beim Bundespräsidenten

Sara Dähn (links) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Thomas Blaeschke beim Sommerfest des Bundeskanzleramts.

Holzminden. Sie treten in Shanghai auf und in New York, sie schütteln Angela Merkel die Hand, spielen beim Bundespräsidenten – und eröffnen am 16. August um 19.30 Uhr das Holzmindener Schützenfest. „Voice Over Piano“ mit Gesangsstar Sara Dähn haben die Holzmindener Schützen für den Freitagabend verpflichten können. Was für ein Start in das Schützenfest-Wochenende! Am Diensta, 9. Juli,g beginnt der Vorverkauf. Und für die TAH-Abonnenten gibt es die Eintrittskarten für den Schützenfest-Auftakt besonders günstig. (bs)

