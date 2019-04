Dienstag, 09. April 2019

Erst kommt ein falscher Handwerker, dann die falsche Polizei!

Die Polizei Hannover meldet eine neue perfide Trickdieb-Masche.

Mit einer neuen perfiden Masche haben Trickdiebe in Hannover einen Senior um 40.000 Euro betrogen:

Laut Aussage des Seniors hatte ein vermeintlicher Handwerker am Montag gegen 12 Uhr an der Tür des Mannes geklingelt. Unter dem Vorwand, das Wasser aufgrund der Sanierung einer Nachbarwohnung abstellen zu müssen, betrat er die Wohnung im ersten Obergeschoss. Da dem Bewohner die Situation komisch vorgekommen war, geriet er mit dem falschen Handwerker in Streit, der daraufhin die Wohnung verließ.

Dienstag klingelten zwischen 10 Uhr und 11 Uhr zwei falsche Zivilpolizisten bei dem 89 Jahre alten Hannoveraner. Im weiteren Verlauf berichteten sie von Trickbetrügern, die derzeit ihr Unwesen im Stadtteil Ricklingen treiben würden. Daher sollte der Bewohner den vermeintlichen Beamten seine Wertsachen zum Zwecke einer Überprüfung zeigen. Nachdem er den Lagerort seiner Ersparnisse offenbart hatte, nahm einer der Männer diese an sich und flüchtete mit der Beute und seinem Komplizen aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Ermittlungen ergaben, dass die Diebe etwa 40.000 Euro entwendet hatten.

Der falsche Handwerker wird von dem Senior als etwa 30 Jahre alter Mann von normaler Statur beschrieben. Bekleidet war der etwa 1,60 Meter große Unbekannte mit einem Anzug und er spricht akzentfreies Deutsch.

Zu den falschen Polizeibeamten liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Ein Täter ist etwa 1,70 groß, schlank, hat einen dunklen Teint und spricht Hochdeutsch. Sein Komplize ist etwas kleiner und korpulent.

Derzeit gehen die Beamten der Ermittlungsgruppe Trick davon aus, dass zwischen beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht.