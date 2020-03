Mittwoch, 11. März 2020

Erste bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Northeim

Auch im Landkreis Northeim wurden jetzt drei Corona-Infektionen nachgewiesen.

Northeim. Im Landkreis Northeim wurden am 11. März fast gleichzeitig drei bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Eine ältere Frau sowie zwei jüngere Männer aus dem Landkreis wurden am Mittwoch positiv getestet, so der Landkreis Northeim in einer Pressemitteilung. Die Frau hat sich vermutlich in ihrem Urlaub in Südtirol angesteckt. Sie befindet sich derzeit zu Hause und zeigt leichte Erkältungszeichen. Die beiden Männer waren kürzlich im Skiurlaub in Ischgl (Österreich) und haben sich wahrscheinlich dort angesteckt. Die beiden waren unabhängig voneinander dort und sind miteinander nicht bekannt. Beide befinden sich zu Hause. Einer der Männer zeigt leichte Erkältungssymptome, der andere beschreibt grippeartige Symptome, welche sich schon wieder gebessert haben. Von allen dreien werden derzeit im Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ermittelt, um gegebenenfalls Quarantänemaßnahmen einzuleiten.

„Wann das Virus auch bei uns im Landkreis ankommt, war nur eine Frage der Zeit. Wir haben uns seit Wochen gemeinsam mit den Gesundheitseinrichtungen im Landkreis intensiv auf diesen Fall vorbereitet. Bitte bedenken Sie, dass 80 Prozent aller Erkrankungen milde Verläufe nehmen. Halten Sie sich an die Hygieneregeln und halten sich von Menschen mit Atemwegsinfekten und Menschenmassen fern“, sagt Landrätin Astrid Klinkert-Kittel. Nachdem nun auch im Landkreis Erkrankungsfälle festgestellt wurden, sollten alle geplanten Großveranstaltungen erneut auf den Prüfstand gestellt werden. Dr. Regina Pabst als Amtsärztin im Landkreis Northeim rät, nun doch schneller eigenständig eine Entscheidung zur Absage von Veranstaltungen zu treffen.