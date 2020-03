Dienstag, 10. März 2020

Erste Corona-Infektion im Landkreis Hameln-Pyrmont

Im Landkreis Hameln-Pyrmont gibt es eine erste Infektion mit dem Coronavirus.

Hameln. Im Landkreis Hameln-Pyrmont wurde am 9. März ein weiterer Fall einer Corona-Infektion in Niedersachsen bestätigt.

Der Landkreis Hameln-Pyrmont teilt dazu mit: Der betroffene Patient wurde isoliert und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Er wird von seinem Hausarzt medizinisch betreut und befindet sich in einem guten Zustand. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich der in Hameln lebende Erkrankte zum Skifahren in Österreich aufgehalten und dort aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Virus infiziert.

Die Behörden im Landkreis Hameln-Pyrmont ermitteln bereits die Kontaktpersonen des Patienten. Im Einzelfall müsse bewertet werden, wie eng der Kontakt war und welche erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen durchzuführen sind.

"Wir setzen darauf Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit ensprechenden Symptomen zu isolieren, sie so schnell wie möglich auf das Coronavirus zu testen und im Falle einer Ansteckung die entsprechenden Kontaktpersonen zu ermitteln" betont Dr. Silke Farin, Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises Hameln-Pyrmont.