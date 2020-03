Samstag, 14. März 2020

Erste Fahrraddemo des Jahres in Holzminden

Die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität fordert eine Gleichberechtigung der Teilnehmer im Straßenverkehr. Foto: beb

Holzminden. Nach einigen Wochen Pause in einem Winter, der sich nicht als solcher zu erkennen geben wollte, startet die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität am Sonnabendvormittag die erste Fahrraddemonstration des Jahres. Die Organisatoren um Tilman Wittkopf beraten sich vorab darüber, ob die Demonstration wegen der Infektionsgefahr durch den Coronavirus auf einen späteren Termin verschoben werden müsse, sind sich aber einig, dass es bei einer Ausfahrt mit dem Rad gut möglich ist, einen gesunden Abstand untereinander einzuhalten. Ähnlich sehen das rund 30 andere Radfahrer, die sich am Vormittag auf dem Parkplatz Nordstraße versammeln, um dann rasch in die Pedale zu treten. (beb)

