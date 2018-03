Donnerstag, 29. März 2018

Erste „Frühlingsboten“ auf dem Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote ist gesunken, obwohl die sogenannte „Frühjahrsbelebung“ etwas unter dem Kälteeinbruch gelitten hat. Nicht auf allen Straßenbaustellen wurde im März durchgearbeitet. Die Erneuerungsarbeiten an der Bürgermeister-Schrader-Straße kamen jedoch zügig voran. Donnerstag konnte der erste Abschnitt zwischen Sohnreystraße und Viktoria-Luise-Weg bereits geteert werden.

Kreis Holzminden. Erste „Frühlingsboten“ wittert Andreas Siever auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Der Chef der Holzmindener Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit freut sich deutlich erkennbar über die aktuelle Statistik: Danach sank die Arbeitslosenquote in seinem Zuständigkeitsbereich von 7,1 Prozent im Januar und Februar auf „nur“ noch 6,8 Prozent bis Ende März. Eine keinesfalls selbstverständliche Entwicklung: Durch den lang anhaltenden Kälteeinbruch in den vergangenen Wochen hat die normale „Frühjahrsbelebung“ vor allem im Bausektor noch gar nicht voll eingesetzt.

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen sank von 2.465 im Februar auf 2.384 im März, als Arbeitssuchende sind in der Geschäftsstelle Holzminden derzeit 4.035 Männer und Frauen registriert. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 31.03.18