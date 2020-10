Dienstag, 27. Oktober 2020

Erste Fußball-Kreise unterbrechen den Spielbetrieb

In Schaumburg wurde am Wochenende nicht gespielt, im Hameln-Pyrmont pausieren die Junioren. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. In Hamburg, Bremen und im Saarland ruht der Spielbetrieb bei den Fußballern. Wegen der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen wurde dort der Spielbetrieb bei den Fußballern unterbrochen. Auch in Niedersachsen haben einige Fußball-Kreise wegen der Infektionszahlen nicht gespielt. Am vergangenen Wochenende sagte der NHV-Kreis Schaumburg den Spielbetrieb auf Kreisebene ab. Der Fußball-Kreis Hameln-Pyrmont hat für dieses Jahr den Jugendspielbestrieb eingestellt. Im Kreis Holzminden beobachtet man sehr genau die Situation und die Handlungen der anderen Fußball-Kreise. (fhm)

