Dienstag, 25. August 2020

Erste gelungene Generalprobe der Holzmindener Stabhochspringer

Die Stabhochspringer des MTV 49 Holzminden werden immer besser: Lilly Rathmann, Julika Thimm, Anna Rieger und Friederike Hennigfeld (von links) gelangen neue persönliche Bestleistungen. Foto: ro

Holzminden. Wenn am 3. Oktober die Landesmeisterschaften aller niedersächsischen Stabhochspringer in Holzminden stattfinden, wollen die Stabartisten der MTV-Trainingsgruppen im Kampf um die Titel nichts dem Zufall überlassen. Die erste zweitägige Generalprobe im Stadion Liebigstraße offenbarte sechs Wochen vor den Meisterschaften bereits jetzt Vielversprechendes. Bei (fast) perfekten Wettkampfbedingungen sorgten die 15 Teilnehmer – 14 aus den Trainingsgruppen des MTV 49 und ein Gast aus Bad Gandersheim – mit 13 persönlichen Bestleistungen für die Erkenntnis, dass der Weg Richtung Meisterschaften stimmt und dass in einigen Altersklassen der Weg zum Titel nur über die Stabis des MTV 49 führen wird. Bei einer zweiten Generalprobe in Kürze hoffen die Athleten und Athletinnen, dann noch einen weiteren Schritt getan zu haben. (ro)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 26.08.20