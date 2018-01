Mittwoch, 10. Januar 2018

Erste Hilfe für Jugendleiter: Kursbeginn in Eschershausen

Jugendgruppenleitern in Vereinen soll es leichter fallen, im Ernstfall richtig zu handeln.

Kreis Holzminden. Die Kreisjugendpflege startet mit einem speziellen Erste-Hilfe Lehrgang des Deutschen Roten Kreuzes für Haupt- und Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit in das neue Jahr. Neben den üblichen Grundlagen, die in einer solchen Schulung vermittelt werden, werden auch die Besonderheiten der Anwendung von Erster Hilfe auf Kinder und Jugendliche in den Blick genommen. Mit den gewonnenen Informationen soll es Jugendgruppenleitern aus Vereinen oder Verbänden leichter fallen, im Ernstfall richtig zu handeln.

Das Zertifikat, das die Teilnehmenden am Ende der Veranstaltung erhalten wird zum einen für die Beantragung der Jugendleiterkarte (JuLeiCa) benötigt, kann aber unter anderem auch für die Beantragung des Führerscheins verwendet werden.

Los geht es am 20. Januar um 9 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Eschershausen (Steinweg 20). Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Teilnehmen können Haupt- und Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit sowie Interessierte. Die Kosten werden Jugendleitern nach Vorlage ihrer Jugendleiter-Card oder ihrer JuLeiCa-Teilnahmebescheinigung erlassen. Anmeldungen sowie Fragen können unter 05531/707449 oder kreisjugendpflege@landkreis-holzminden.de an die Kreisjugendpflege gerichtet werden.

Foto: DRK