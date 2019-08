Donnerstag, 29. August 2019

Erste Komische Nacht in Holzminden

Sie stellten das Programm der Komischen Nacht. Foto: bk

Holzminden. Das Stadtmarketing Holzminden feiert gemeinsam mit dem Unternehmen MITUNSKANNMAN.REDEN aus Oldenburg eine große Premiere. Am Dienstag, 12. November, kommt mit der „Komischen Nacht“ eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate Deutschlands nach Holzminden. Der Comedy-Marathon findet bereits seit mehreren Jahren in mittlerweile über 30 deutschen Städten statt. Im November dürfen sich jetzt auch die Holzmindener auf einen unterhaltsamen Abend wahlweise im Marktplatz Schwager, Roxy-Kino Holzminden oder Altendorfer Hof freuen. An jedem Ort treten an einem Abend vier Comedians jeweils 30 Minuten auf. Jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort in den beteiligten Lokalen, im Internet unter www.komische-nacht.de und beim Stadtmarketing Holzminden. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab circa 18 Uhr. (bk)

Den ausführlichem Artikel lesen Sie im TAH vom 30. August