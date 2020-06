Mittwoch, 10. Juni 2020

Erste Konfirmation nach dem Lockdown

Konfirmand Noel Lohöfer mit seinen Eltern und Diakon Heiko Zufall. Foto: Kirchengemeinde Vahlbruch

Vahlbruch. Jetzt wurde der Konfirmand Noel Lohöfer aus Vahlbruch in der Kirchengemeinde Vahlbruch konfirmiert. Er ist der erste Konfirmand nach dem coronabedingtem Lockdown. Während die Familie mit dem großen Pizzaessen, so wie es sich der Konfirmand gewünscht hatte, miteinander im Anschluss an den Gottesdienst gefeiert hat, haben die Gemeindemitglieder eine Rose und eine Abendmahlskarte mit nach Hause tragen können. Das gemeinsame Kaffeetrinken, welches ursprünglich nach dem Gottesdienst geplant war, musste natürlich wegen der Corona-Regeln ausfallen. (fhm)

