Donnerstag, 15. August 2019

Erste Maßnahme zur Renaturierung der Ruthe in Scharfoldendorf wird abgeschlossen

Mit dem Bagger wird der Durchbruch geschaufelt, sodass der neue Lauf der Ruthe im Mündungsbereich in die Lenne freigegeben wird. Foto: beb

Scharfoldendorf. In Scharfoldendorf fließt ein kleiner Fluss in Nähe des Sportplatzes seit Donnerstagmittag in neuem Verlauf. Was kurios klingen mag, hat eine praktische Ursache: der Verlauf der Ruthe wurde im Mündungsbereich in die Lenne einige Meter verlagert, sodass das Wasser am alten Wehr vorbeifließt. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sind gezielte Effekte der ersten Maßnahme zur Renaturierung der Ruthe. (beb)

