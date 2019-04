Mittwoch, 10. April 2019

Erste Neuzugänge beim TV Stadtoldendorf

Freuen sich auf eine erfolgreiche Zukunft im Dress des TV Stadtoldendorf, von links: Trainer Dominik Niemeyer, Linksaußen Arnold Schorich und Torwart Robert Drechsler.

Stadtoldendorf. Es könnte das Aufstiegs-Wochenende für den TV Stadtoldendorf werden. Gewinnen die Homburgstädter am Sonntag gegen die HSG OHA und gleichzeitig gewinnt der VfB Fallersleben, derzeit Tabellendritter, nicht in Geismar, können die Sektkorken knallen. Hinter den Kulissen planen die Verantwortlichen bereits für die Handball-Oberliga, und die Vereinsführung des TV Stadtoldendorf geht selbstbewusst voran und hat bereist die ersten Neuzugänge verkündet. In der kommenden Saison dürfen sich Torwart Robert Drechsler und der Linksaußen Arnold Schorich das Stadtoldendorfer Trikot überstreifen und den TV vielleicht bei der Mission Oberliga unterstützen.

Mehr lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 11.04.19