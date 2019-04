Samstag, 20. April 2019

Erste Osterfeuer im Landkreis wurden entfacht

Das Osterfeuer am St.-Florian-Heim der Feuerwehr auf Neumannshöh in Holzminden. Foto: beb

Holzminden. Am Karsamstag wurden am Abend die ersten Osterfeuer im Landkreis entfacht, wie am St.-Florian-Heim der Feuerwehr auf Neumannshöh in Holzminden. Einigen Besuchern, die eintrafen als das Feuer bereits brannte, bot sich hier ein ungewohntes Bild, sah es doch aus der Ferne so aus, als wollten die Feuerwehrmänner die Flammen mit dem Wasserschlauch löschen. Tatsächlich aber benetzten sie die umliegenden Bäume mit Wasser, um diese vor der Hitze der Flammen zu schützen. Wegen der Trockenheit der letzten Tage brannte das Feuer besonders gut. Zur Abkühlung hatte die FFW in diesem Jahr Brunos Eiswagen aus Bevern bestellt, der für das Sahnehäubchen extra bei diesem ausgelassenen Osterfeuerabend sorgte. (beb)

