Dienstag, 13. Oktober 2020

Erste Stadträtin in Holzminden: Keine Stellungnahme vom Innenministerium

Ratssitzung am 15. September: Bürgermeister Jürgen Daul, Ratsvorsitzende Eleonore Roth-Schütz und Bewerberin Silvia Storll. Foto: spe

Holzminden. Der TAH berichtete über das Ergebnis der kommunalaufsichtlichen Prüfung des Ratsbeschlusses vom 15. September, mit dem Silvia Storll nicht zur Ersten Stadträtin gewählt wurde. Sowohl die Abstimmung als auch das Ergebnis seien rechtskonform und kommunalaufsichtlich nicht zu beanstanden, hatte der Kreisjustiziar Bürgermeister Daul mitgeteilt.

Vom TAH nach der Antwort der Kommunalaufsicht um eine Stellungnahme und Beantwortung konkreter Fragen gebeten, hatte der Bürgermeister zum weiteren Vorgehen angemerkt: „Es bleibt zunächst abzuwarten, wie die Kommunalaufsicht auf die übereinstimmende Bestätigung der Rechtsauffassung des Bürgermeisters durch den Niedersächsischen Städtetag und das Innenministerium reagiert.“ Diese Aussage nahm wiederum Uwe Schünemann, Ratsherr, Landtagsabgeordneter und ehemaliger niedersächsischer Innenminister, zum Anlass, sowohl bei der Kommunalaufsicht als auch beim Innenministerium nachzuhaken. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung liege der Kommunalaufsicht keine Stellungnahme des Innenministeriums vor, teilt er mit. Vom Abteilungsleiter für Kommunales im Innenministerium, Alexander Götz, wollte er wissen, ob das Innenministerium eine andere Rechtsauffassung als die Kommunalaufsicht des Landkreises vertrete.

Scheinbar wohl nicht, denn Alexander Götz teilte Uwe Schünemann jetzt mit, dass die Kommunalaufsicht der Landesregierung in der Angelegenheit weder gegenüber der Stadt Holzminden noch gegenüber dem Landkreis Holzminden als Kommunalaufsichtsbehörde eine Stellungnahme abgegeben habe.

Nun ist es durchaus möglich, dass ein Mitarbeiter aus dem Innenministerium ein sogenanntes kommunales Jahr, quasi eine Weiterbildung auf dem Karriereweg des „höheren Dienstes“, in der Holzmindener Stadtverwaltung ableistet und diese in verschiedenen Geschäftsbereichen unterstützt. Der Bürgermeister müsste um Entsendung eines solchen Mitarbeiters bitten. So zu verfahren, hatte Uwe Schünemann vorgeschlagen. (spe)

