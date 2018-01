Dienstag, 02. Januar 2018

Erste Workshops für die „Dorfregion Bevern“

Ideen zur Attraktivitätssteigerung des Freibades Bevern könnten auch ein Thema im Workshop zur Dorfentwicklungsplanung sein.

Bevern. Am 6. Dezember 2017 hat im Gasthaus Hesse in Bevern die gut besuchte Informationsveranstaltung als Auftakt zur Aufstellung eines Dorfentwicklungsplanes für die „Dorfregion Bevern“ stattgefunden (der TAH berichtete). Nun folgt der nächste Schritt im Aufstellungsverfahren. Der Öffentlichkeit wird jetzt die Gelegenheit gegeben, sich aktiv in die Dorfentwicklung einzubringen. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner aus den einzelnen Orten der Samtgemeinde Bevern erhält nun die Möglichkeit, Wünsche, Ideen, Anregungen und Bedenken für oder gegen Projekte und Maßnahmen in den Dorfentwicklungsprozess einfließen zu lassen.

Der erste dieser Workshops findet am Dienstag, 9. Januar, um 18 Uhr im Gasthaus Hesse in Bevern ausschließlich für die Bürger Beverns statt. Der Workshop wird von dem mit der Aufstellung des Dorfentwicklungsplanes beauftragten Planungsbüro begleitet. Die Planer und auch die Gemeindevertreter hoffen auf eine große Beteiligung. Schließlich gab es bereits im Vorfeld einige Diskussionen über mögliche Themen für die Dorfentwicklung – Beispiele wären die Zukunft des Freibades oder die „Entwidmung“ denkmalgeschützter Häuser...

Aber nicht nur in Bevern gibt es Bedarf an Ideen für den Erhalt der Attraktivität der Dörfer als Wohnorte. Der zweite Workshop am Donnerstag, 11. Januar, um 18 Uhr im Gasthaus Reimer in Lütgenade ist für die Bürger der Ortschaften Dölme, Lobach, Lütgenade und Reileifzen gedacht.

Und der dritte Termin ist am Mittwoch, 17. Januar, um 18 Uhr im Gasthaus „Zum Rosengarten“ in Golmbach für die Einwohner von Golmbach, Holenberg, Negenborn und Warbsen.

„Ich würde mich freuen, viele Einwohnerinnen und Einwohner aus Bevern, insbesondere aber auch Jugendliche, örtliche Vereinsvertreter und Gewerbetreibende begrüßen zu dürfen“, schreibt Gemeindedirektor Harald Stock unter die Einladungen zu den Workshops. (tah)