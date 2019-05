Samstag, 11. Mai 2019

Erster Arbeitseinsatz der Vereinsmitglieder im neuen Tierheim

Schweres Gerät kam zum Einsatz, Wände und Decken wurden herausgerissen. Fotos: spe

Holzminden. Die Aktion „Alles muss raus“ läuft weiter – nur geht es diesmal nicht um den Abverkauf von Möbeln, Arbeitsgeräten oder Gedöns, jetzt werden Wände durchbrochen, Decken herausgerissen und Scheunen entkernt. Wenige Wochen nach dem „Auktionstag“ auf dem zukünftigen Gelände des Holzmindener Tierheims am Allernbusch fand am Sonnabend der erste große Arbeitseinsatz auf dem Gelände statt. 20 Vereinsmitglieder trafen sich auf dem Tannenhof, um tabula rasa zu machen und den tierheimgerechten Ausbau der Gebäude vorzubereiten. Schweres Arbeitsgerät war aufgefahren, drei ehrenamtliche Baggerfahrer und viele Hände halfen mit, zum Beispiel die Trockenwände des späteren Hundehauses herauszubrechen und Bauschutt in Container zu verladen. Auch der künftige Tierheimleiter Carsten Voß half mit. Die einstige Celten-Villa wird zu seiner Dienstwohnung, und auch die muss noch komplett saniert werden. (spe)

