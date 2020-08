Dienstag, 11. August 2020

Erster Gesellschafter verlässt Flughafen Paderborn

Der Kreis Gütersloh will seine Anteile am Flughafen Paderborn verkaufen. Foto: Flughafen Paderborn/Lippstadt

Kreise Paderborn/Höxter. Der Flughafen Paderborn-Lippstadt, der sich in schwierigen finanziellen Verhältnissen befindet, verliert seinen ersten Gesellschafter. Der Kreis Gütersloh will die GmbH verlassen. Der entsprechende Beschluss des Kreisausschusses im Kreis Gütersloh am Montagabend, 10. August, war einstimmig. Die Mehrheitsfraktion der CDU, die sich vor fünf Monaten für einen Verbleib beim Flughafen ausgesprochen hatte, ist jetzt für den Ausstieg, weil die Prognosen für den Airport selbst bei positiver Geschäftsentwicklung schlecht sind. Die Gesellschafter des Flughafens müssen das Minus ausgleichen. Der Kreis Gütersloh möchte seine Anteile dem Kreis Paderborn verkaufen, der schon jetzt mit 56 Prozent Hauptgesellschafter des Flughafens ist. Der plant, den Flughafen in abgespeckter Form weiter zu betreiben. Auch der Kreis Höxter gehört zu den Gesellschaftern. Auch im Kreis Paderborn gibt es intensive Diskussionen über den Flughafen. Erste Schätzungen gehen von Sanierungskosten von 23 Millionen Euro aus. Dafür müssten die anderen Gesellschafter (neben dem Kreis Höxter auch die Kreise Lippe, Soest, Hochsauerland, die Stadt Bielefeld und die regionalen IHKs) zehn Millionen Euro aufbringen. Die CDU im Paderborner Kreistag schlägt deshalb eine Insolvenz in Eigenverantwortung vor. Der Airport macht aktuell rund 700.000 Euro Verlust im Monat. (fhm)