Freitag, 17. Mai 2019

Erster Neubau entsteht im Holzmindener Baugebiet Liethstraße

Hier soll ab nächster Woche an einem Bungalow gebaut werden. Foto: spe

Holzminden. Es geht los im neu ausgewiesenen Baugebiet Liethstraße in Holzminden: Am Freitagmorgen hat das Bauunternehmen Helfried Busche aus Heinsen über dem Technikzentrum der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen Holzminden, das erste Baugrundstück abgesteckt. Die Baugrube soll die in der nächsten Woche ausgehoben werden. Unterhalb der bereits existierenden Wohnbebauung in der Lortzingstraße entsteht ein Einfamilien-Bungalow, den Busche schlüsselfertig erstellt. Andere Grundstücke im Baugebiet werden demnächst ebenfalls bebaut. Rund 20 Grundstücke im neu ausgewiesenen und vermessenen Baugebiet Liethstraße sind bereits verkauft. In drei Ausbauabschnitten weist die Stadt Holzminden hier im Süden der Stadt in den nächsten Jahren insgesamt 80 Baugrundstücke aus. (spe)