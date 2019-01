Mittwoch, 23. Januar 2019

Erster Spatenstich für die Umgehung Weenzen

Im März beginnt der Neubau der Ortsumgehung Weenzen im Zuge der B 240.

Weenzen (r). Die Meldung kommt um 15.10 Uhr am Mittwoch. Sie kommt vom Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann und ist eine äußerst positive Nachricht: „Das Bundesverkehrsministerium hat mir soeben bestätigt, dass der erste Spatenstich der Ortsumgehung Weenzen (B 240) am 4. März in der Zeit von 11 bis 12 Uhr stattfindet und von dem Parlamentarischen Staatssekretär Ferlemann im Bundesverkehrsministerium und Staatsekretär Dr. Berendt Lindner aus dem niedersächsischen Verkehrsministerium durchgeführt wird“, so Schünemann. Sein Kommentar dazu: „Das ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer verbesserten Verkehrsanbindung unserer Region. Die ,Perlenkette‘ wird konsequent weiter vervollständigt. Wichtig bleibt, ausreichend Planungskapazität für die verbleibenden Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Hier hat der Landtag mit dem Haushalt 2019 die Weichen gestellt.“