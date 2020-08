Sonntag, 16. August 2020

Erster Testspielsieg für Bezirksligist FC Stadtoldendorf

Ferat Yildirim (Mitte) vom FC Stadtoldendorf setzt sich durch. Foto: hep

Stadtoldendorf. Im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Fußball-Bezirksliga konnte der FC Stadtoldendorf am Sonntagnachmittag, 16. August, den ersten Erfolg verzeichnen. Eine Woche nach der 1:7-Niederlage bei der Spielvereinigung Bad Pyrmont schlug die Elf von FC-Trainer Mario Surmann nun die zweite Mannschaft der Kurstädter, die in der Kreisliga Hameln-Pyrmont agieren, vor heimischem Publikum verdient mit 2:0. Bei sommerlichen Temperaturen hatten zunächst die Gäste mehr Ballbesitz und hätten bereits in der 12. Spielminute in Führung gehen müssen. FC-Verteidiger Mohamed Chaabu rettete jedoch für seinen Schlussmann Robert Schmidt, der bereits von einem einschussbereiten Pyrmonter Angreifer umkurvt wurde. Dann waren es aber die Stadtoldendorfer, die den ersten Treffer erzielten. Die bei Standards anfälligen Gäste bekamen Mitte der ersten Halbzeit den Ball nach einem Eckstoß nicht geklärt und foulten den aufgerückten Mohamed Chaabu, sodass Schiedsrichter Marian Kempf folgerichtig auf den Elfmeterpunkt zeigte. Mannschaftsführer Fuat Kazan übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Danach übernahmen die Homburgstädter das Zepter. Sechs Zeigerumdrehungen später verpasste es Fuat Kazan nur knapp, das Ergebnis nach Zuspiel von Muzaffer Dogan auszubauen. Aufgrund der anhaltenden Wärme verausgabten sich die Akteure auf beide Seiten nicht völlig, sodass sich der Testspielcharakter mehr und mehr bemerkbar machte. Kurz vor Ende des ersten Durchgangs parierte Robert Schmidt einen Freistoß aus 17 Metern stark und sorgte dafür, dass die Führung des FC auch noch zur Halbzeitpause Bestand hatte.

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel zeigte Achmed El-Wayss seine individuelle Klasse. Nach sehenswerter Ballannahme zog er mit zwei Übersteigern am gegnerischen Verteidiger vorbei und versenkte das Spielgerät aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 2:0. In der Folgezeit ließen die Gastgeber nichts anbrennen. Die Pyrmonter konnten keine nennenswerte Torchance in der zweiten Hälfte verzeichnen. Nach der zweiten Trinkpause, die in der Mitte der jeweiligen Halbzeit eingelegt wurde, erspielte sich die Surmann-Truppe noch gute Tormöglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. Achmed El-Wayss sowie zweimal der eingewechselte Alexander Herdt scheiterten in der Schlussviertelstunde am gegnerischen Keeper, sodass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel und sich die Stadtoldendorfer mit einem nicht höher ausfallenden Erdergebnis zufriedengeben mussten.

„Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung hatten wir schwere Beine und hier und da passen noch nicht alle Laufwege. Wir hatten viel Ballbesitz, haben defensiv nicht viel zugelassen und hatten offensiv einige gute Chancen. Ich bin mit dem Spiel zufrieden und es war ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Bis zum 6. September liegt aber noch ein bisschen Arbeit vor uns“, resümierte Mario Surmann nach Begegnung mit Blick auf den Saisonstart in drei Wochen. Am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Freundschaftsspiele für den FC auf dem Programm. Am Freitagabend gastiert man im Landkreis Höxter beim TuS Lüchtringen, zwei Tage später reist man in die Kreisstadt und misst sich mit dem SV 06 Holzminden. (ac)