Mittwoch, 12. Februar 2020

Erstes von drei Whisk(e)y-Seminaren des Stadtmarketings Holzminden

In Eichenfässern reift edler Whiskey.

Holzminden. Mit gleich drei Terminen ist die Welt des Whisk(e)ys bei den diesjährigen Duft- und Aromenseminaren der Stadtmarkting Holzminden GmbH vertreten. Am Sonnabend, 15. Februar, haben Teilnehmer die Möglichkeit, das flüssige Gold der grünen Insel kennen und lieben zu lernen. Wer eher den vielfältigen Whisky (ohne e) der Nachbarn favorisiert, kann dies am Sonnabend, 21. März, bei einer Rundreise durch die schottischen Whisky-Regionen tun, und am Sonnabend, 26. September, kommen dann alle Liebhaber des torfig-rauchigen Whiskys auf ihre Kosten. Alle Seminare beginnen um 19 Uhr. Der Seminarleiter Matthias Hannmann – Lord of Glencoe – betreibt sein Geschäft seit 2002 im Herzen von Paderborn und nach über 600 Whisky-Tastings, die er bereits gehalten hat, gibt es noch keine Wiederholung. Da Whisky eine Spirituose größter Aromenvielfalt ist, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Stadtmarketing Holzminden, Markt 2, Telefon 05531/992960, oder info@stadtmarketing-holzminden.de.