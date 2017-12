Donnerstag, 07. Dezember 2017

Erstmals 500.000 Geräte in einem Jahr produziert

Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein (links) und Olaf Diederich mit dem Jubiläumsgerät, dem 500.000. Durchlauferhitzer, der 2017 in Holzminden produziert wurde. Im Hintergrund Mitarbeiter aus Produktion und weiteren Abteilungen.

Holzminden. „Würde man alle Durchlauferhitzer, die Stiebel Eltron 2017 in der Fertigung am Stammsitz in Holzminden produziert hat, übereinanderstapeln, wäre der Turm so hoch wie der Mount Everest!“ Zu diesem Ergebnis kamen Dr. Nicholas Matten und Dr. Kai Schiefelbein, als die beiden Geschäftsführer des Unternehmens jetzt gemeinsam mit zahlreichen Mitarbeitern rund um den Produktbereich Warmwasser ein besonderes Ereignis feiern konnten: Erstmals wurden in einem Jahr mehr als eine halbe Million Durchlauferhitzer in Holzminden gefertigt.

Am Hauptsitz in Niedersachsen werden Durchlauferhitzer für alle Marken der Unternehmensgruppe gefertigt – nicht nur für den deutschen Markt, sondern für mehr als 50 Länder in der Welt. „Dass wir das 500.000 Gerät schon im November produziert haben, zeigt noch deutlicher, dass 2017 für unser Unternehmen ein sehr erfolgreiches Jahr ist“, so Dr. Kai Schiefelbein in seiner Rede.

„Im Bereich der Komfortdurchlauferhitzer sind wir weltweit Marktführer“, ergänzt Dr. Nicholas Matten. „Dieser Produktbereich ist für Stiebel Eltron ein wichtiges Standbein neben der Erneuerbare-Energien-Sparte. Mit unserer Expertise konnten wir schon auf einigen internationalen Märkten Fuß fassen, wie auch unsere Erfolgsgeschichte Asien gezeigt hat. Mit Warmwasserbereitern, die speziell auf den asiatischen Markt abgestimmt sind, konnten wir in nur wenigen Jahren von fünf Prozent auf über 25 Prozent Marktanteil wachsen.“

Für Olaf Diederich, der für die Bereiche Durchlauferhitzer-Entwicklung und -Produktion verantwortlich zeichnete, war die Fertigung des Jubiläumsgerätes der richtige Anlass, um „zahlreichen Beteiligten Danke zu sagen – denn an diesem Erfolg haben natürlich über die Produktion hinaus viele weitere Abteilungen ihren Anteil wie der Vertrieb, das Produktmanagement, die Entwicklungs- und Forschungsabteilung, interne Zulieferer oder die Logistik zum Beispiel.“

Abschließend wurde das Jubiläumsgerät – ein vollelektronischer Komfortdurchlauferhitzer DHE Connect mit Wlan- und Bluetooth-Technik, Internetradio und Wettervorhersage – von Dr. Schiefelbein und Olaf Diederich persönlich verpackt. Das Rekordgerät geht nicht in den Verkauf: es wandert in die Ausstellungsvitrine!