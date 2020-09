Dienstag, 08. September 2020

Erweitertes Angebot im Seniorentreff der Drehscheibe in Holzminden

Fröhliche Besucher beim Spielen in der Drehscheibe, aufgenommen Anfang März, als noch keine besonderen Hygiene- und Abstandsregeln galten. Foto: Drehscheibe

Holzminden. Gemeinsam Canasta oder Mensch ärgere dich nicht spielen, Gymnastik machen, Geschichten erzählen, bei Kreativangeboten mitmachen oder sich einfach nur beim Kaffeetrinken in gemütlicher Runde unterhalten. Dies alles ist für die Besucherinnen und Besucher des Seniorentreffs in der „Drehscheibe“ lieb gewonnener Alltag. Jeden Dienstag und Donnerstag kommen sie regelmäßig im Familien- und Kulturzentrum „Drehscheibe“ in der Sollingstraße 101 zusammen. Für manche stellt das Angebot die einzige Möglichkeit in der Woche dar, unter andere Menschen zu kommen. Und dann war im Frühjahr auf einmal Schluss. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie musste die „Drehscheibe“ sämtliche Angebote einstellen. Doch der Seniorentreff in der „Drehscheibe“ hat längst wieder geöffnet, natürlich coronakonform und in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. So nehmen pro Nachmittag nur maximal zehn Personen teil, beim gemeinsamen Spielen werden Mund-Nasen-Bedeckungen getragen und es werden die besondere Hygienemaßnahmen eingehalten. Aufgrund der großen Nachfrage wurde nun kurzerhand ein weiterer Nachmittag eingeführt: Zusätzlich zum Dienstag und Donnerstag haben Interessierte nun ab sofort auch am Mittwoch in der Zeit von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit, am geselligen Zusammensein in der „Drehscheibe“ teilzunehmen.

